Ребятам нужнее. 90-летний житель Поморья отдал своё ружьё бойцам СВО

В Народный фронт обратился архангелогородец Павел Никитич Жойдик 1935 года рождения.



Дедушка услышал от знакомых, что можно отправить бойцам спецоперации оружие, бывшее в употреблении. Родившийся ещё до войны Павел Никитич, как никто, знает цену миру и свободе, поэтому он без капли сомнения решил передать парням на передовой собственное ружьё.



Руководитель регионального НФ Юрий Шалауров привез ветерана в подразделение Росгвардии, где и принимают оружие, а после оформления документов вручил неравнодушному земляку благодарность президентского движения.



В мае представитель Народного фронта Иван Митрофанов доставит ружьё Павла Жойдика и ещё 4 гладкостволки от северян в зону специальной военной операции.