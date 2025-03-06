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Ребятам нужнее. 90-летний житель Поморья отдал своё ружьё бойцам СВО

В Народный фронт обратился архангелогородец Павел Никитич Жойдик 1935 года рождения.

Дедушка услышал от знакомых, что можно отправить бойцам спецоперации оружие, бывшее в употреблении. Родившийся ещё до войны Павел Никитич, как никто, знает цену миру и свободе, поэтому он без капли сомнения решил передать парням на передовой собственное ружьё.

Руководитель регионального НФ Юрий Шалауров привез ветерана в подразделение Росгвардии, где и принимают оружие, а после оформления документов вручил неравнодушному земляку благодарность президентского движения.

В мае представитель Народного фронта Иван Митрофанов доставит ружьё Павла Жойдика и ещё 4 гладкостволки от северян в зону специальной военной операции.

02 май 11:00 | : Политика

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