Архангельск - не деревня!

Прощаемся с контрастом между новыми домами и разбитой деревенской дорогой, так прокомментировал глава Архангельска Дмитрий Морев начало большого дорожного ремонта в центре города.



- Уже третий год подряд мы берем в работу крупный, трудоемкий объект для строительства с нуля или почти с нуля. Такими стали новый участок Московского проспекта, улица Карпогорская, а теперь и улица Володарского.



Капитальный ремонт предполагает не только асфальтирование проезжей части и тротуаров. Предстоит полная замена и модернизация всех инженерных сетей, включая водопровод, канализацию, тепловые сети и электроснабжение. Надежность коммунальной инфраструктуры в данном районе значительно повысится.



Предусмотрено комплексное благоустройство территории - с установкой бордюров, опор освещения и укладкой современного асфальтобетонного покрытия. Обеспечим плавное и безопасное движение транспорта.



Контракт двухлетний со сроком завершения 14 августа 2026 года. Его выполняет компания «РОНИС», которая имеет хороший опыт в реализации подобных проектов. Подрядчик нацелен приложить все усилия, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить своевременное завершение проекта.



