Дмитрий Морев решил судьбу улицы Володарского

Одну из центральных улиц Архангельска, пересекающую пешеходную зону, ожидает капитальнейший из ремонтов.

Планами делится градоначальник областной столицы:

- Это один из самых сложных и дорогостоящих дорожных проектов: он потребовал объемной подготовки, а средства выделены по новому президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



В 2023 году вместе с губернатором Александром Цыбульским при проверке ремонта проспекта Советских космонавтов обратили внимание на состояние пересекающей его улицы Володарского. Поручение губернатора по подготовке проектной документации исполнили в прошлом году, а в этом приступаем к капремонту участка от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал. Уже объявлен аукцион для определения подрядчика.



Протяженность около 600 метров, но финансовые ресурсы требуются значительные – более 230 млн рублей. Капремонт предполагает не только асфальтирование проезжей части и тротуаров. Это переустройство дренажа, систем водоснабжения, бытовой канализации, сетей связи и наружного освещения. Контракт двухлетний со сроком завершения 14 августа 2026 года.



Сейчас определяемся и с подрядчиком, который до 15 августа текущего года выполнит ремонт других улиц, включенных в нацпроект.



