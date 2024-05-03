Дмитрий Морев обещал улице Володарского новую жизнь

Глава Архангельска рассказал о позитивных изменениях, которые ожидают центр областной столицы:

В прошлом году вместе с губернатором Александром Цыбульским при проверке ремонта проспекта Советских космонавтов не могли не обратить внимание на состояние пересекающей его улицы Володарского.



И там, и там были лишь направления, а полноценных дорог, по сути, не было. Проспект Советских космонавтов уже полностью «оделся» в асфальт, а улицу Володарского готовим к капитальному ремонту по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».



В следующем году берем в работу самый «тяжелый» участок – от проспекта Ломоносова до проспекта Обводный канал.



Проектная документация для капремонта Володарского подготовлена и направлена на госэкспертизу.



Протяженность участка около 600 метров, но финансовые ресурсы требуются значительные – порядка 180 млн рублей. Капитальный ремонт предполагает не только асфальтирование проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрены переустройство дорожного дренажа, систем водоснабжения, бытовой канализации, сетей связи и наружного освещения.



Но это планы следующего года, а проезд необходим прямо сейчас. После рабочей поездки на ул. Володарского с застройщиком достигнута договоренность об отсыпке самого проблемного участка уже в ближайшее время.