Катер "Соломбалец" стал украшением отремонтированной набережной Соломбалки

Судно воссоздали на верфи Мосеева острова по чертежам 1960 года: благодарю команду мастеров Глеба Плетнева! Сегодня он передал городу ключи от каюты, а корма остается открытой. У каждого есть возможность посидеть на скамейках, сделать красивые фото с видом на благоустроенную набережную.

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев поделился своими эмоциями:



- Теперь эту прогулочную территорию с новым арт-объектом можно смело включать в туристические маршруты. Рядом с макетом катера мы установили информационный стенд: здесь история корабельной стороны Архангельска, маломерного судостроения и легендарного катера «Соломбалец».



Получилась полноценная фотозона, где архангелогородцы старшего поколения смогут вновь почувствовать себя пассажирами катера свой юности. А молодежь увидит, насколько мастерски удавалось их предкам создавать речные суда - без компьютерных программ и искусственного интеллекта.



Еще раз благодарю спонсора, благодаря которому нам удалось создать столь интересный уголок истории речных традиций нашего города.



