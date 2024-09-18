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В Архангельске задумывается водный фестиваль маломерных судов «Соломбалец»

Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, принял участие в первом заседании, организованном на базе судоверфи «Поморский коч», которая славится своим традиционным деревянным судостроением.

 На верфи бережно хранят знания о поморском судостроении и восстанавливают деревянный коч длиной 19 метров, соблюдая как традиции, так и учитывая современные тенденции. Строительство коча началось в 2019 году на основе архивных заметок поморов, которые использовали подобные суда для исследования Белого и Баренцева морей еще в XVI веке.

 Участники встречи также осмотрели мастерские по производству маломерных судов «Соломбалец». Эти деревянные катера когда-то выпускались на «Соломбальской судоверфи» в Архангельске, и сейчас их производство возрождается на Мосеевом острове.

 В ходе экскурсии участники предложили провести уникальный водный фестиваль маломерных судов «Соломбалец» в рамках празднования Дня города. Эти суда пройдут по реке Северная Двина, украшая город своим присутствием.

 Спикер городской Думы Иван Воронцов считает, что проведение такого фестиваля станет важным шагом к возрождению исторической памяти и укреплению связей между поколениями жителей Архангельска.

 - Не случайно идея проведения такого необычного водного праздника зародилась именно в стенах легендарной судоверфи. Я убеждён, что это может стать ярким событием для нашего города. Фестиваль укрепит связи между разными поколениями, повысит туристическую привлекательность и будет стимулировать развитие судостроения в регионе. Это мероприятие объединит любителей водных видов спорта, истории и судостроения Поморья, — отметил Иван Воронцов.

 Иван Александрович также подчеркнул, что архангелогородцы старшего поколения, владеющие «соломбальцами», с большим энтузиазмом присоединятся к этому празднику. Они смогут продемонстрировать свои суда жителям и гостям города.

 Советник главы города Архангельска Вадим Медведков, как идейный вдохновитель проведения фестиваля, подчеркнул, что такой водный праздник станет стимулом для развития предпринимательства и инноваций в сфере поморского судостроения. Предприниматели, разработчики и инженерные центры на базе судоверфи «Поморский коч» смогут представить свои проекты и идеи, которые будут внедрены в производство и создадут новые рабочие места, укрепляя экономику города и региона.

 Участники встречи предложили организовать на фестивале мастер-классы, выставки маломерных судов и экспозиции, посвящённые истории и традициям поморского деревянного судостроения.

 Глеб Плетнев, председатель правления Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания «Поморский коч», также поддержал идею проведения фестиваля маломерных лодок «Соломбалец».

 Он уверен, что фестиваль привлечёт внимание общественности к проблемам сохранения традиций деревянного судостроения, а также будет способствовать развитию туризма и экономики как Архангельска, так и региона. Глеб Плетнёв считает, что проведение такого фестиваля в рамках празднования Дня города даст качественный эффект синергии для развития столицы Поморья.

 В завершение встречи руководитель судоверфи провёл экскурсию по небольшому музею, посвящённому истории деревянного судостроения в Поморье.


07 ноябрь 11:25 | : Политика

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