В Архангельске задумывается водный фестиваль маломерных судов «Соломбалец»

Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, принял участие в первом заседании, организованном на базе судоверфи «Поморский коч», которая славится своим традиционным деревянным судостроением.



На верфи бережно хранят знания о поморском судостроении и восстанавливают деревянный коч длиной 19 метров, соблюдая как традиции, так и учитывая современные тенденции. Строительство коча началось в 2019 году на основе архивных заметок поморов, которые использовали подобные суда для исследования Белого и Баренцева морей еще в XVI веке.



Участники встречи также осмотрели мастерские по производству маломерных судов «Соломбалец». Эти деревянные катера когда-то выпускались на «Соломбальской судоверфи» в Архангельске, и сейчас их производство возрождается на Мосеевом острове.



В ходе экскурсии участники предложили провести уникальный водный фестиваль маломерных судов «Соломбалец» в рамках празднования Дня города. Эти суда пройдут по реке Северная Двина, украшая город своим присутствием.



Спикер городской Думы Иван Воронцов считает, что проведение такого фестиваля станет важным шагом к возрождению исторической памяти и укреплению связей между поколениями жителей Архангельска.



- Не случайно идея проведения такого необычного водного праздника зародилась именно в стенах легендарной судоверфи. Я убеждён, что это может стать ярким событием для нашего города. Фестиваль укрепит связи между разными поколениями, повысит туристическую привлекательность и будет стимулировать развитие судостроения в регионе. Это мероприятие объединит любителей водных видов спорта, истории и судостроения Поморья, — отметил Иван Воронцов.



Иван Александрович также подчеркнул, что архангелогородцы старшего поколения, владеющие «соломбальцами», с большим энтузиазмом присоединятся к этому празднику. Они смогут продемонстрировать свои суда жителям и гостям города.



Советник главы города Архангельска Вадим Медведков, как идейный вдохновитель проведения фестиваля, подчеркнул, что такой водный праздник станет стимулом для развития предпринимательства и инноваций в сфере поморского судостроения. Предприниматели, разработчики и инженерные центры на базе судоверфи «Поморский коч» смогут представить свои проекты и идеи, которые будут внедрены в производство и создадут новые рабочие места, укрепляя экономику города и региона.



Участники встречи предложили организовать на фестивале мастер-классы, выставки маломерных судов и экспозиции, посвящённые истории и традициям поморского деревянного судостроения.



Глеб Плетнев, председатель правления Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания «Поморский коч», также поддержал идею проведения фестиваля маломерных лодок «Соломбалец».



Он уверен, что фестиваль привлечёт внимание общественности к проблемам сохранения традиций деревянного судостроения, а также будет способствовать развитию туризма и экономики как Архангельска, так и региона. Глеб Плетнёв считает, что проведение такого фестиваля в рамках празднования Дня города даст качественный эффект синергии для развития столицы Поморья.



В завершение встречи руководитель судоверфи провёл экскурсию по небольшому музею, посвящённому истории деревянного судостроения в Поморье.



