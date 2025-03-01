Дмитрий Морев взошел на верфи

Как и положено градоначальнику славного города с морскими традициями. Он же поделился планами на будущее:

- На обновленной набережной Соломбалки установим катер «Соломбалец». По чертежам 1960 года судно воссоздают мастера на верфи Мосеева острова.

У многих архангелогородцев остались теплые воспоминания, связанные с «Соломбальцем». Катера строили на верфи и самостоятельно. На них выходили на рыбалку, путешествовали по островам. И сегодня у нас есть возможность сохранить эту душевную историю, которая еще раз напоминает: Архангельск – город-порт.

Нашу идею поддержал спонсор – человек, неравнодушный к речной истории города. Он финансирует создание катера, который станет доступной для всех фотозоной.

Большая часть работы уже выполнена: из хвойных пород изготовлены корпус и кабина, использовались медные заклепки. Сейчас определяемся с цветовыми решениями и формой окон. Корма катера будет открыта, чтобы у каждого была возможность посидеть на скамейках, сделать красивые фото с видом на набережную.

Напомню, что благоустройство набережной Соломбалки – это выбор архангелогородцев. Территория стала лидером народного голосования в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Много традиционного для Севера дерева, смотровые бинокли, спуск к воде – мы стараемся создать в Соломбале уникальное прогулочное пространство. Катер «Соломбалец» станет его украшением, а информационный стенд рядом напомнит об истории корабельного дела.



