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Главе Архангельска срочно нужны легендарные катера "Соломбалец"

Дмитрий Морев обращается к жителям славного города:

- Для украшения набережной реки Соломбалки мы ищем лодки и легендарные катера «Соломбалец».

 С идеей установить судно как исторический экспонат и сделать из лодок атмосферные беседки ко мне обратился директор Северного морского музея Евгений Тенетов. Наполнить современную набережную историей, сохранить дух корабельной стороны нашего города - хорошая задумка!

 Уважаемые архангелогородцы, если у вас есть ненужная в хозяйстве старая лодка или катер, то мы с удовольствием примем судно в дар городу для оформления прогулочной набережной в Соломбале!

 Вы можете отозваться в комментариях к этому посту, в личных сообщениях или в группе Открытый Архангельск.


07 июнь 12:38 | : Политика

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