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Легендарному "Соломбальцу" подарили вторую жизнь

В Архангельске на верфи Мосеева острова воссоздали легендарный катер «Соломбалец». От города и его жителей работу принял градоначальник Дмитрий Морев:

 - С руководителем Фонда возрождения деревянного судостроения Глебом Плетневым мы обсудили возможность изготовления такого катера-экспоната для украшения благоустроенной набережной Соломбалки. С начала лета для этих целей мы искали сохранившийся катер советских времен, но подходящего экземпляра не нашлось. Поэтому готовы идти по плану «Б».

 Первый возрожденный катер тестировали на воде перед завершением навигации маломерных судов. Руководству верфи пришлось привлекать специализированные организации, чтобы на основе старых чертежей создать плавсредство, которое пройдет регистрацию и по праву выйдет на реку. Здесь же, на верфи Мосеева острова, по архивным заметкам мореходов мастерят поморский коч. Сохранить ремесло и корабельную историю города – задача важная.

 Уверен, что энтузиазм команды Фонда возрождения деревянного судостроения приведет к успеху всех проектов, которые уже начаты и еще появятся в будущем.


03 ноябрь 12:26 | : Экономика

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