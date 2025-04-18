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Архангельск вступает в борьбу за звание "Культурная столица России"

О деталях поведал градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

- От премии в области туризма идем к званию «Культурная столица России»! Архангельск участвует в конкурсах, чтобы развивать индустрию гостеприимства, а для жителей и гостей проводить как можно больше интересных событий.

Сегодня руководитель областного Центра развития туризма и культуры Екатерина Кузнецова передала нам дипломы, которые Архангельск получил в финале
Всероссийской премии. Она представляла регион и его столицу на презентации проектов в Воронеже. Результат – два Гран-при: в номинациях «Город событийного туризма» и «Город креативного туризма». У области – высшая награда «Регион автотуризма».

Благоустройство прогулочных пространств, установка арт-объектов, более 30 фестивалей и других крупных событий в год – все это работает на привлечение туристов. С Екатериной Кузнецовой мы обсудили план дальнейших действий.

В частности, организаторы экскурсий проявляют интерес к Соломбале. Именно в этом округе летом мы проведем объемный ремонт дорог. Здесь завершается благоустройство набережной Соломбалки. Много дерева, спуски к воде, установка катера «Соломбалец» - получается самобытная и привлекательная территория отдыха.

Появятся новые арт-объекты и в других районах города. Скоро на Воскресенской установим шестую фигуру из серии «Кудесники – хранители Севера». Для набережной у «Праги» выпускники механического факультета АЛТИ-АГТУ-САФУ готовят подарок – двухметровую Птицу счастья. Макет готов, идет работа над самим арт-объектом.

Сейчас Архангельск участвует в федеральном конкурсе «Культурная столица 2027 года». Любить себя, свой город, видеть богатство истории и культуры – это важно и правильно. Призываю всех принять участие в голосовании за Архангельск! Через госуслуги по ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp/cultur...


21 май 16:40 | : Политика / Культура

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