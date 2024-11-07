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Оборудование для бойцов ушло из Архангельска в зону СВО

Военнослужащие западной группировки войск благодарят Народный фронт и всех жителей Архангельской области за высокотехнологичное подкрепление.

 Бойцам доставили оборудование стоимостью более двух миллионов рублей, приобретенное фронтовиками за счёт средств фонда «Всё для Победы!».

 Ребята получили антенну-усилитель БПЛА для увеличения дальности полёта железных «птиц», а ещё анализатор и детектор дронов, которые определяют и улавливают любые источники сигналов на большом диапазоне.

 Также, по заявке парней, в их часть прибыли высокоточный квадракоптер для наблюдения, разведки и корректировки огня и система РЭБ «Капюшон» для защиты автотранспорта от беспилотников противника.

 Присоединяйтесь к сбору помощи для земляков-военнослужащих, отправив деньги на общий счёт от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

09 ноябрь 09:30 | : Политика

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