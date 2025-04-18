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Новые школы появляются в Поморье по Народной программе "Единой России"

В Архангельской области активно продолжается строительство и модернизация образовательных учреждений. 

Губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Цыбульский уделяет особое внимание развитию школьного образования, что находит отражение в масштабных проектах, реализуемых в рамках Народной программы "Единой России". 

За последние пять лет в нашем регионе построено 7 новых школ, а десятки объектов были модернизированы. На капитальный ремонт 150 зданий направлено 5,5 миллиарда рублей, что является значительным вкладом в развитие образовательной инфраструктуры. 

Благодаря федеральной поддержке в размере 1 миллиарда рублей в 2025 и 2026 годах продолжится строительство школ в Каргополе, Горке Муравьевской Вельского района и Коноше. Завершится возведение школы в Няндоме, а также идет активное оснащение школы № 95 на 860 мест в округе Майская Горка, которая планирует открыть свои двери для учеников уже 1 сентября 2025 года. 

На профильном Всероссийском штабе секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев поделился планами по капитальному ремонту и строительству школ, детских садов и колледжей в рамках президентской программы. В 2025 году пройдет капитальный ремонт более 1,5 тысяч объектов образования, в котором участвуют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. 

Всего за время реализации программы строительства новых школ было возведено более 1600 объектов и создано почти 250 тысяч мест в детских садах. С 2022 по 2024 годы капитально отремонтировано 5 тысяч школ, что подтверждает серьезный подход к улучшению образовательной среды. 

Владимир Якушев подчеркнул важность вовлечения родительской общественности в процесс контроля за строительством и капитальным ремонтом объектов образования. Это позволит учесть мнения и пожелания родителей, что в свою очередь повлияет на качество и комфорт новых учебных заведений. 

Сергей Кравцов, министр просвещения, также отметил, что новые школы и учреждения после капремонта должны быть готовы принять детей к 1 сентября. 

Координатор партпроекта "Новая школа", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Алена Аршинова сообщила о том, что партия открыла почти 30 тысяч Парт Героев в 15 тысячах образовательных организаций, включая школы, колледжи и вузы. 

Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем создать комфортную и современную образовательную среду для наших детей!

22 май 10:34 | : Политика / Экономика

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