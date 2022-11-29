Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Приморском районе начнется строительство новой школы

Всего в Архангельской области в наступившем году будет идти строительство 12 новых школ.

 В стадии строительства сейчас находятся шесть объектов образования, которые создадут условия для обучения более 2800 учеников. Это школы в округе Майская Горка в Архангельске на 1600 мест, в поселке Шалакуша Няндомского района на 352 места, в селе Ильинско-Подомское Вилегодского округа на 320 мест, в поселке Приводино Котласского округа на 200 мест, в селе Долгощелье Мезенского округа на 90 мест и в поселке Оксовский Плесецкого округа на 240 мест. Строительство зданий школ и детсадов – важнейший приоритет народной программы «Единой России».

 «В этом году мы приступаем к строительству еще шести новых зданий школ общей мощностью 2460 мест. Это пять школ на 320 мест в поселке Катунино Приморского района, в Коноше, Каргополе, Няндоме и в деревне Горка Муравьевская Вельского района. Школу на 860 мест начнем строить в районе 3-го лесозавода в Архангельске», – рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

 Он добавил, что все учреждения будут оснащены необходимым современным оборудованием и инвентарем.

 С вопросом о необходимости строительства нового здания для Заостровской средней школы к Александру Цыбульскому обратилось руководство Приморского района. Это позволит всем ученикам деревни Рикасово заниматься в первую смену.

 Сейчас практически треть учащихся посещают занятия во вторую смену, поскольку учебных классов даже в двух имеющихся зданиях не хватает. К тому же корпус средней школы постройки 1967 года имеет процент износа 66,2. Корпус начальной школы относительно новый – 2009 года постройки, однако расположен в 800 метрах от средней школы, через проезжую часть, что крайне неудобно.

 В здании начальной школы нет спортивного зала, а в средней отсутствует пищеблок, и учащиеся вынуждены ходить к младшим, где расположена столовая полного цикла. В обоих зданиях отсутствуют актовые залы, не хватает административных помещений для размещения психолога и социального педагога.

Решить эти проблемы поможет строительство нового здания школы на 320 мест, считает руководство образовательного учреждения. Как рассказала глава Приморского района Валентина Рудкина, проектно-сметная документация на строительство объекта уже готова и получила положительное заключение государственной экспертизы. Она предусматривает возведение трехэтажного кирпичного здания для учеников с первых по одиннадцатые классы. Теперь предстоит решить вопрос финансирования реализации проекта.

 Техническое оснащение учебного процесса в учреждении уже соответствует современным стандартам. В рамках нацпроекта «Образование» здесь создана «Точка роста», приобретены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» школа оснащена современным компьютерным оборудованием.

 В школе действуют и программы дополнительного образования, активно развиваются детские общественные объединения, такие как местное отделение Юнармии, «Молодые защитники природы», военно-патриотический клуб «Ратник», волонтерский отряд «Чистые сердца». В детском саду, который структурно входит в учреждение, функционирует объединение «Эколята».

По итогам встречи с представителями администрации района и образовательной организации Александр Цыбульский поручил районной администрации совместно с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области обеспечить качественную подготовку документации для участия в конкурсном отборе проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024–2025 годы.


18 январь 11:55 | : Политика

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (177)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: arh-info@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20