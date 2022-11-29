В Приморском районе начнется строительство новой школы

Всего в Архангельской области в наступившем году будет идти строительство 12 новых школ.
В стадии строительства сейчас находятся шесть объектов образования, которые создадут условия для обучения более 2800 учеников. Это школы в округе Майская Горка в Архангельске на 1600 мест, в поселке Шалакуша Няндомского района на 352 места, в селе Ильинско-Подомское Вилегодского округа на 320 мест, в поселке Приводино Котласского округа на 200 мест, в селе Долгощелье Мезенского округа на 90 мест и в поселке Оксовский Плесецкого округа на 240 мест. Строительство зданий школ и детсадов – важнейший приоритет народной программы «Единой России».
«В этом году мы приступаем к строительству еще шести новых зданий школ общей мощностью 2460 мест. Это пять школ на 320 мест в поселке Катунино Приморского района, в Коноше, Каргополе, Няндоме и в деревне Горка Муравьевская Вельского района. Школу на 860 мест начнем строить в районе 3-го лесозавода в Архангельске», – рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Он добавил, что все учреждения будут оснащены необходимым современным оборудованием и инвентарем.
С вопросом о необходимости строительства нового здания для Заостровской средней школы к Александру Цыбульскому обратилось руководство Приморского района. Это позволит всем ученикам деревни Рикасово заниматься в первую смену.
Сейчас практически треть учащихся посещают занятия во вторую смену, поскольку учебных классов даже в двух имеющихся зданиях не хватает. К тому же корпус средней школы постройки 1967 года имеет процент износа 66,2. Корпус начальной школы относительно новый – 2009 года постройки, однако расположен в 800 метрах от средней школы, через проезжую часть, что крайне неудобно.
В здании начальной школы нет спортивного зала, а в средней отсутствует пищеблок, и учащиеся вынуждены ходить к младшим, где расположена столовая полного цикла. В обоих зданиях отсутствуют актовые залы, не хватает административных помещений для размещения психолога и социального педагога.
Решить эти проблемы поможет строительство нового здания школы на 320 мест, считает руководство образовательного учреждения. Как рассказала глава Приморского района Валентина Рудкина, проектно-сметная документация на строительство объекта уже готова и получила положительное заключение государственной экспертизы. Она предусматривает возведение трехэтажного кирпичного здания для учеников с первых по одиннадцатые классы. Теперь предстоит решить вопрос финансирования реализации проекта.
Техническое оснащение учебного процесса в учреждении уже соответствует современным стандартам. В рамках нацпроекта «Образование» здесь создана «Точка роста», приобретены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» школа оснащена современным компьютерным оборудованием.
В школе действуют и программы дополнительного образования, активно развиваются детские общественные объединения, такие как местное отделение Юнармии, «Молодые защитники природы», военно-патриотический клуб «Ратник», волонтерский отряд «Чистые сердца». В детском саду, который структурно входит в учреждение, функционирует объединение «Эколята».
По итогам встречи с представителями администрации района и образовательной организации Александр Цыбульский поручил районной администрации совместно с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области обеспечить качественную подготовку документации для участия в конкурсном отборе проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024–2025 годы.