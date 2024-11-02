Александр Цыбульский: "Мы строим в регионе 7 школ"

«Единая Россия» возьмёт на особый контроль сопровождение работ по строительству и ремонту учреждений образования, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», – сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 зданий школ.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», – отметил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», – заключил врио секретаря Генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование».

«Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны», – подчеркнул министр.

«В 2024 году в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования на территории Архангельской области мы проводим капитальный ремонт одновременно на 17 объектах общего образования. Это большая работа, в рамках которой мы не просто ремонтируем здания, но и оснащаем наши школы современным оборудованием. Конечно, качество и сроки работ постоянно контролируем. Кроме общественности, родителей и учеников, за каждым объектом закреплен депутат партии «Единая Россия», который осуществляет депутатский контроль за работой подрядных организаций.

В этом году в рамках нацпроекта «Образование» мы строим 7 школ. Самая крупная из них это школа на 860 мест в Архангельске. А с 2025 года начнем реализацию федеральной программы по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций. В рамках отбора Минпросвещения России подтверждено участие в программе на 2025 год двух объектов. Это здание учебного корпуса Новодвинского индустриального техникума и Техникума судостроения и машиностроения в Северодвинске», - отметил Губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование». Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.