Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова, где завершается масштабная модернизация здания в рамках президентской программы.

Лицей полностью обновлен: заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, выполнена внутренняя отделка, закуплено современное оборудование. Вскоре Архангельск получит еще одно учебное заведение, соответствующее самым высоким стандартам.

После осмотра лицея состоялось совещание с представителями законодательной власти, посвященное итогам модернизации системы образования региона. Александр Цыбульский подчеркнул активный темп работ: в области сейчас строится 7 новых школ, а в этом и следующем году планируется капитальный ремонт еще 26 образовательных учреждений. В перспективе – ремонт детских садов и учреждений профессионального образования. Более масштабные планы включают ремонт 48 школ, 14 детских садов и 4 профтехучилищ в 2026-2027 годах.

Важно отметить, что все эти преобразования в сфере образования происходят в том числе и в рамках народной программы партии "Единая Россия".

Губернатор признал, что одним из главных вызовов является финансирование. Подорожание стройматериалов более чем на 50% привело к пересмотру смет и корректировке сроков. Однако, Александр Цыбульский заверил, что каждый объект находится под строгим контролем и будет завершен в установленные сроки. Модернизация системы образования региона остается приоритетной задачей.