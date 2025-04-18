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Жители Архангельской области могут получить бесплатную юрпомощь у "Единой России"

В Центре поддержки и защиты граждан «Единой России», созданном по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения, губернатора области Александра Цыбульского в рамках народной программы Партии, состоялся очередной прием граждан. 

Юрист регионального исполкома, заместитель руководителя Центра Нарине Асоян провела личный прием, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей региона. В частности, юридическая помощь была оказана пенсионерке, которой Отделение Социального фонда по Архангельской области и НАО отказало в компенсации стоимости проезда к месту отдыха. Ей помогли составить исковое заявление для подачи в суд. 

Также были проконсультированы архангелогородец по вопросу продажи долевой собственности и женщина, обратившаяся за помощью в составлении отзыва на исковое заявление. 

В Год защитника Отечества и Год поддержки и единства "Единая Россия" подтверждает свою приверженность оказанию реальной помощи жителям Архангельской области.

20 май 11:30 | : Политика

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