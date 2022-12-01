Архангельский Центр защиты граждан оказывает бесплатную юридическую помощь

В Архангельской области продолжает работу Центр поддержки и защиты граждан Партии «Единая Россия». Одна из его приоритетных задач – оказание бесплатной юридической помощи.
В рамках проекта «Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России» с целью запуска механизма работы с гражданским обществом «Юридическая клиника» на базе Центра поддержки и защиты граждан партии был проведен прием для представителей НКО, гражданских активистов и руководителей общественно значимых проектов.
В частности, на прием в Центр обратилась женщина, которая испытывает потребность реализовать свои способности на благо общества, помогать людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Заявительницу интересовал вопрос, как официально осуществлять такую деятельность.
«В России представлены широкие возможности для ведения общественно полезной деятельности и объединения граждан в некоммерческие организации. Необходимым условием для государственной регистрации практически любой НКО является правовая экспертиза её учредительных документов» - разъяснила юрист Архангельского регионального исполкома Нарине Асоян.
Процедура регистрации НКО осуществляется в несколько этапов, которые включают в себя принятие решения о создании учредителями НКО, разработка и утверждение устава НКО, представление документов в территориальное управление Министерства юстиции Российской Федерации для проведения правовой экспертизы.
«При положительном заключении специалиста о соответствии документов требованиям законодательства, происходит внесение информации о вновь созданной организации в Единый государственный реестр юридических лиц. Завершающим этапом является регистрация НКО самим Минюстом РФ», – пояснила Нарине Асоян.