Архангельский юрист Нарине Асоян консультирует северян в рамках партпроекта

Региональное отделение «Единой России» продолжает развивать партпроект «Центр поддержки и защиты граждан». Ровно два года назад в ходе заседания Президиума регионального политсовета Партии секретарь реготделения, губернатор Поморья Александр Цыбульский распорядился о запуске центра в жизнь. Отклики последовали сразу. Северяне воспользовались правом на юридическую помощь, которую исправно получают и сегодня.

- Основная задача партийного проекта – обеспечение объективного, всестороннего рассмотрения и реагирования на обращения граждан. В вопросах оказания юридической помощи региональное отделение «Единой России» плотно взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Мы оказываем методическую, информационную, консультационную и юридическую помощь населению, - рассказала Нарине Асоян, юрист регионального отделения Партии.

«Центр поддержки и защиты граждан» работает также во всех местных отделениях «Единой России». Для этого созданы специальные рабочие группы, члены которых активно помогают северянам в решении спорных, сложных, требующих незамедлительных решений вопросов.

Рабочие группы отражают основные блоки народной программы «Единой России» - «Благополучие человека» и «Сильная Россия». Их составляющие важны и конкретны. Например, первый блок состоит из таких направлений, как крепкая семья, здоровье человека, забота о каждом нуждающемся, современное образование и передовая наука и т. д. Второй включает в себя экономику развития села, регионов, транспортной инфраструктуры, а также историю, культуру, традиционные ценности, гражданскую солидарность, молодёжную политику.

- Специалисты рабочих групп разрабатывают механизмы решения проблем. Основными вопросами, с которыми к нам обращаются северяне, являются сфера ЖКХ, расселение из аварийного жилья, социальное обеспечение: выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, нетрудоспособным гражданам. Мы активно работаем с участниками специальной военной операции и членами их семей. В последнее время возросли обращения граждан по оказанию юридической помощи в вопросах исполнительного производства. Мы продолжаем развивать «Центр поддержки и защиты граждан», поскольку Партия заинтересована в помощи северянам, - сказала Нарине Асоян.