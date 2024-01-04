Архангельское реготделение «Единой России» оказывает юрпомощь северянам

Наравне с центрами поддержки и защиты граждан (далее – ЦПЗГ), созданных на территориях муниципальных образований Поморья, работает и площадка в Архангельске. Они работают по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения Партии, губернатора области Александра Цыбульского. Юрист реготделения Нарине Асоян ежемесячно оказывает помощь горожанам и подводит статистику положительно решённых вопросов.

Только за май этого года в ЦПЗГ, как сообщила координатор проекта Нарине Асоян, поступило 51 обращение, а решилось 42.

- Мной оказывается помощь архангелогородцам в очной форме, на территориях консультирую дистанционно и координирую рабочие группы центров. В основном, приходится рассматривать просьбы северян об улучшении жилищно-коммунальных услуг, о получении пособий на детей и компенсаций, льгот членам семей участников спецоперации. Также консультируем в вопросах защиты прав потребителей и семейного законодательства, - сказала юрист.

Она также обратила внимание, что в каждом центре созданы две рабочие группы – по количеству блоков народной программы «Единой России» – «Благополучие человека» и «Сильная Россия». Также Нарине Асоян рассказала о наиболее частых вопросах, с которыми приходят к ней на личный приём северяне.

Итак, гражданка Е. обратилась с жалобой на нарушение её прав как потребителя. Женщине были навязаны дополнительные услуги со стороны заинтересованной в получении прибыли организации. Потребитель вправе отказаться от услуги, как в досудебном, так и в судебном порядке. Но не все об этом знают. Досудебный спор можно решить, написав претензию в адрес заинтересованной организации и оставив обращение на сайте Роспотребнадзора.

Трудности у людей возникают, когда дело дошло до суда. Здесь граждане не всегда ориентируются, как, например, составить исковое заявление и оплатить услугу профессионального юриста – не у всех северян есть на это средства.

- Не каждый осведомлён, что в суд может обратиться территориальный орган Роспотребнадзора. При этом надзорный орган будет защищать ваши права безвозмездно (прим. - бесплатно) в силу имеющихся полномочий и возложенных на него законом обязанностей, - сказала Нарине Асоян.

Гражданка Е. попросила помощи в решении вопроса по защите её интересов как «фактической» супруги военнослужащего, принимавшего участие в спецоперации и погибшего в ходе боёв. Простым языком таких женщин называют «сожительница», а мужчин – «сожители».

- Мной были даны разъяснения, что в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает возможность признавать супругами граждан, если сожитель погиб или пропал без вести во время участия в СВО, а их отношения ранее не были официально зарегистрированы. Такие отношения, благодаря законопроекту, будут считаться супружескими, а так называемые гражданские жёны получат статус законных супруг, - отметила юрист.

Архангелогородку Н. интересовал вопрос о разделе общего имущества. Она разведена. Теперь женщина знает, что вправе решить вопрос двумя способами – разделить общее имущество либо по соглашению (нотариально заверенному), либо, если бывший муж не пойдёт на такой мирный шаг, разделить имеющееся в судебном порядке.

Отметим, что к требованиям супругов о разделе общего имущества, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых, следует исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

На примере консультаций юриста регионального отделения можно видеть реализацию важного и востребованного проекта «Единой России».