«Гандвик» отметил свое 40-летие

«Единая Россия» присоединилась к поздравлениям клуба любителей бега с юбилеем.
Клуб любителей бега «Гандвик» –один из главных спортивных брендов Архангельской области. Традиционные легкоатлетические марафоны сделали его международным клубом, который знают и любят. За эти годы «Гандвик» стал домом и местом притяжения для людей разного возраста и профессий.
Свой дом здесь нашли и местные моржи – клуб закаливания и зимнего плавания, и клуб ветеранов спорта, и общественная организация помощи инвалидам «Специальная Олимпиада России», клуб самосовершенствования.
На торжественном вечере присутствовали ветераны спорта, участвующие в забегах с самого первого марафона «Гандвик». Это Валерий Сластилин, Алексей Мищенко и Николай Нечепуренко.
В этом году при поддержке губернатора Архангельской области, секретаря регионального отделения партии Александра Цыбульского и Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» за общественниками было сохранено помещение, в котором они ранее располагались.
На вечере присутствовали ветераны клуба, представители регионального правительства, депутаты областного собрания и Архангельской гордумы.
Поздравить клуб и его членов с сороковым юбилеем пришли руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов, заместитель руководителя Центра поддержки и защиты граждан «Единой России» Нарине Асоян.
«Эта дата – показатель трудолюбия, бескорыстия, стремления и огромной силы каждого из членов клуба. «Гандвик» на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в пропаганду здорового образа жизни, развитие и популяризацию в Архангельской области оздоровительного бега и ходьбы, скандинавской ходьбы. Мы с гордостью можем сказать, что между региональным отделением партии и клубом «Гандвик» налажено плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие. Искренне благодарим каждого из членов клуба за добросовестный труд и преданность своему делу. Желаем спортивных достижений и процветания на долгие годы!», - поздравил Иван Воронцов.
«С знаменательным событием вас, желаем вам успехов и процветания! Напомню, что «Гандвик» весной этого года обратился за помощью к Александру Цыбульскому, помочь сохранить за вами помещение, из которого вас могли выселить. «Единая Россия» не осталась в стороне.
В кратчайшие сроки в рамках проекта Центр поддержки и защиты граждан «Единой России» с нашей стороны был подготовлен полный пакет документов для регистрации «Гандвика» в качестве социально-ориентированной НКО, а также подписания договора с Росимуществом. Это позволило закрепить за «Гандвиком» помещение, в котором клуб работает с 1982 года», - отметила Нарине Асоян.