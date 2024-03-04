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"Единая Россия" приходит на помощь жителям Поморья

Рабочие группы при центрах поддержки и защиты граждан принимают вопросы и дают ответы жителям Поморья.

Площадки созданы в рамках народной программы «Единой России» по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения Партии, губернатора области Александра Цыбульского. 

В ЦПЗГ Верхнетоемского округа «Слышать людей, работать для людей» обратилась председатель сельского женсовета Анна Золина. Она попросила оказать помощь в приобретении сувенирной продукции для празднования Дня России.  Активный член партии Ирина Коптева приобрела флажки и сувениры для мероприятия.

В Лешуконье прошли традиционные велогонки в честь Дня России. Местный ЦПЗГ приобрёл сладкие подарки для победителей и призёров соревнований. 

На этой неделе в местный центр Вилегодского округа обратился гражданин А. с вопросом о возможности возврата денег за страховку – он погасил кредит досрочно. Мужчине юристы центра разъяснили, что при досрочном погашении кредита, заёмщик имеет право расторгнуть любой из договоров страхования по любому риску и получить возврат части премии, пропорциональной оставшемуся сроку действия договора. 

Ему также помогли составить заявление в банк о возврате страховки. Отметим, каждый гражданин имеет право вернуть деньги за страховку при погашении кредита. Для этого нужно обратиться в страховую компанию в течение семи дней с момента полного возврата денег банку.

Жительницу Мирного сотрудники ЦПЗГ проконсультировали по вопросу приватизации жилья и разъяснили тонкости вопроса о признании человека «малоимущим».

В Ленском округе продолжают работу «поезда здоровья». От местных жителей в ЦПЗГ поступали обращения с вопросом о графике приёма узкопрофильными специалистами. Сотрудники центра помогли северянам пройти приёмы у эндокринолога, гинеколога и хирурга.

Местным ЦПЗГ «Плечом к плечу» была оказана бесплатная юридическая помощь коношанам, также были приняты предложения от людей по благоустройству Коношского района, по составлению и сбору документов на организацию летнего отдыха ребёнка из многодетной семьи.

 

14 июнь 14:25 | : Политика

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