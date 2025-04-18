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Зампред правительства РФ высоко оценил самый большой проект КРТ в Архангельске

В рамках визита в столицу Поморья заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин побывал на будущей стройплощадке в районе ул. Попова – пр. Обводный канал – ул. Логинова. Здесь Группа Аквилон реализует самый большой в регионе проект КРТ.

 Председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов рассказал Марату Хуснуллину, что на участке в 5 га компания расселяет 16 деревянных домов общей площадью 7,9 тыс. м, 7 домов признанных аварийными – 1,2 тыс. кв. м расселяется в рамках госпрограммы. Застройщик помимо расселения граждан подготавливает территорию для строительства детсада на 280 мест и выполняет устройство сквера. Всего на данном участке планируется построить порядка 80 тыс. кв. м нового жилья, общий объем инвестиций в проект составляет 8,9 млрд. рублей.

 - Я сам 28 лет  прожил вот в таком же деревянном доме в двухкомнатной квартире. Как решаете вопросы по расселению с жителями? Какое жилье предоставляете? – спросил Александра Фролова Марат Шакирзянович.

 - Я тоже вырос в похожем деревянном доме. Работаем с каждой семье индивидуально. Собственникам выплачиваем компенсацию, часть помогаем сразу приобрести квартиры. Наниматели получают жилье не меньшей площади, часто большей площади.

 - На сколько большей? - уточнил вице-премьер.

 - В среднем на 10-12%, но бывает и больше. Есть и коммунальные квартиры, где жители вместо комнаты получают отдельную квартиру, - пояснил Александр Фролов.

 Заместителя председателя Правительства РФ также интересовал вопрос о тех сложностях, с которыми сталкиваются застройщики на севере и что влияет на удорожание стоимости квадратного метра жилья. По словам Александра Фролова это, стоимость технического присоединения к инженерным сетям, прежде всего, теплоснабжения. А также лимит стоимости квадратного метра по программе Арктической ипотеки.

 Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что активное привлечение застройщиков к реализации проектов КРТ позволит региону серьезно ускорить процесс расселения аварийного и ветхого жилфонда. Это, по словам главы Поморья – важнейший приоритет для региональных властей. Отвечая на вопрос Марата Хуснуллина об эффективности механизмов господдержки отрасли, и в частности о льготной Арктической ипотеке Александр Витальевич предложил продолжить совершенствование этого механизма.

 - Речь идет о пересмотре предельной стоимости квадратного метра жилья. Сегодня при серьезной социальной нагрузке и ограничении по стоимости «квадрата» многие объекты у застройщиков не попадают под программу Арктической ипотеки, что объективно является сдерживающим фактором для наращивания объемов жилищного строительства в нашем регионе, - подчеркнул Александр Цыбульский.

 В целом заместитель председателя Правительства РФ положительно оценил реализацию программы КРТ в регионе и проекта Группы Аквилон в Архангельске в частности. 

 - Нагрузка на застройщика серьезная, и то, что он ее берет на себя и успешно справляется с выполнением социальных обязательств, является положительным примером. Проект хороший, заслуживает поддержки, - резюмировал Марат Хуснуллин.

 Участие в программе комплексного развития территорий является важнейшим направлением деятельности Группы Аквилон. В настоящее время компанией реализуется 6 проектов КРТ: три в столице Поморья и три в городе корабелов. Застройщик за свой счет расселяет 42 дома, с жилой площадью 22,4 тыс. кв. м в которых зарегистрировано 2,6 тыс. человек. Из них 22 дома площадью более 12 тыс. кв. м уже расселено – полностью завершены работы и разобраны дома на двух территориях. В Северодвинске на участках КРТ ведется возведение двух новых жилых комплексов, в Архангельске на территории в районе ул. Комсомольская – ул. Карельская уже этим летом начнется строительство жилого комплекса.

 В рамках договоров КРТ компания также расселяет дома для размещения предусмотренных документами градостроительного планирования школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в столице Поморья Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий. Также в планах этого года благоустройство за счет компании общественного пространства в Архангельске, и проектирование двух важных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.

 По программе КРТ на освобожденных участках будет построено 220 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в рамках проектов КРТ в регионе составит 23,5 млрд. рублей

 Общий объем строительства нового жилья, которое компания осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.

 

19 май 17:58 | : Политика / Экономика

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