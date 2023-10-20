Группа Аквилон приступает к расселению деревянных домов в центре Архангельска

По итогам аукциона, проведенного администрацией столицы Поморья, Группа Аквилон заключит первый договор на комплексное развитие территории в областном центре.

Речь идет об участке площадью 5,0049 га в границах ул. Логинова - ул. Суфтина - ул. Попова – пр. Обводный канал. Ранее жители на общих собраниях проголосовали за включение их домов в программу КРТ. В городской бюджет по итогам аукциона поступит более 6,5 млн рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом Группа Аквилон за свой счет расселит 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест (площадь участка - 0,84 га). Кроме того, застройщик за свой счет обустроит сквер площадью 0,35 га.

После завершения расселения деревянных домов, которое пройдет в несколько этапов, на данной территории планируется строительство 82,5 тыс. кв. м нового жилья. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Также будет сформировано продолжение ул. Попова. Необходимо отметить, что в радиусе 500 м от участка расположено 6 детсадов, 4 школы, детская поликлиника и детская стоматологическая поликлиника.

Общий объем инвестиций в проект составит около 8,5 млрд. рублей. Срок реализации проекта – 10 лет.

- Мы одна из немногих компаний, которая имеет серьезный опыт расселения аварийного жилья за счет собственных средств. Мы активно работали по городской программе развития застроенных территорий. Нами было выиграно семь аукционов, на семи участках точно в срок были расселены все аварийные дома, ни у кого нет претензий. Это больше чем у любой другой компании, участвовавшей в городской программе РЗТ за все годы. На месте снесенных домов построены современные жилые комплексы. Мы – социально ответственная компания и берёмся только за те проекты, которые нам точно по силам. И рассчитываем экономическую модель по каждому участку, исходя из решения в первую очередь главной задачи – расселения людей в разумные сроки, не затягивая этот процесс на годы. А также исходя из реальной возможности получения проектного финансирования для строительства нового жилья. Могу точно сказать, что мы намерены продолжать участвовать в программе КРТ в Архангельске, и, оценивая расходы по расселению домов на конкретных участках закладываем на это очень серьезные средства, чтобы прийти к жителям честно и открыто, с адекватными и разумными предложениями, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Напомним, что Группа Аквилон в прошлом году первой в регионе выиграла аукцион на комплексное освоение территории квартала 102 в Северодвинске, и первая менее чем за год полностью завершила его расселение, это 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м — 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Также в городе корабелов в рамках КРТ компания расселяет 6 деревянных домов в квартале 007.

В текущем году в Архангельске компания, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй три жилых комплекса, 64,8 тыс. кв. м нового жилья - 928 квартир. Все они приобретены архангелогородцами. До конца года в столице Поморья и городе корабелов планируется ввести еще два жилых комплекса площадью около 50 тыс. кв. м – 777 квартир.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



