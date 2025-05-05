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Игорь Арсентьев: "Возмущен ситуацией на Воронина"

Отчет главы администрации Северодвинска о еженедельной планерке:

- Напомнил коллегам, что после устранения разрытий необходимо приводить территорию в порядок. Так, «Горвик» после проведения работ на улице Ломоносова оставил деревянные ограждения на тротуаре, хотя провал был устранен еще до выходных. «Гадят», по-другому, если честно, это не назвать и некоторые застройщики – тяжелая техника выезжает со стройки с грязными колесами на городские улицы. Зафиксированы случаи и разлива бетона на дорожную сеть. Обозначил, что администрация Северодвинска приводит в соответствие правила благоустройства города, проект будет внесен уже на июньскую сессии Совета депутатов. Контроль будет жестче, а ответственность – строже. За халатность придется платить рублем.

 Возмущен ситуацией на Воронина, 14 – у жителей уже больше недели отсутствует газоснабжение. Внятно о причинах отключения они не могут услышать ни от управляющей компании, ни от Архоблгаза. Сегодня свяжемся с ресурсоснабжающей компанией, которая должна незамедлительно провести все работы. Наличие газа в квартирах - это не только комфорт жильцов, но и, прежде всего, их безопасность. Оставляем за собой право обратиться в Ростехнадзор, если службы не в состоянии устранить аварийную ситуацию своевременно. 

 Есть обеспокоенность проведением капитального ремонта на северодвинских домах. К подрядчикам есть претензии от жителей города, есть они и у нас. Во-первых, при осуществлении ремонтных работ страдает другое имущество, которое создавалось неравнодушными северодвинцами, как, например, пешеходная дорожка на Ленина, 6. Во-вторых, есть несогласованность действий в работах – при ремонте на фасадах полностью закрашиваются ранее созданные на здании художественные муралы. Конечно, к сожалению, ни с управляющими компаниями, ни с жильцами никто это не обсудил. Контроль за проведением капитального ремонта полностью закреплен за управляющими компаниями – спрашивать будем с них.

19 май 17:13 | : Политика

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