В Архангельске усиливается контроль за земляными работами

Информация от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

- В связи с обоснованными жалобами горожан на нарушения правил благоустройства, проведения земляных работ, восстановления общественных и дворовых территорий, дорожной сети и тротуаров усиливаем меры муниципального контроля.



Кроме того, на сайте администрации города по моему поручению размещена интерактивная карта действующих ордеров на производство земляных работ ресурсниками и строителями.



Данная карта будет регулярно обновляться. Сейчас каждый может ознакомиться с местами проведения работ в данный момент: https://www.arhcity.ru/?page=2234/4



В большинстве случаев – это аварийно-восстановительные ремонты на сетях.



Поручил главам округов усилить контроль за ресурсниками и чаще выезжать на места проведения разрытий. В случае нарушений выдавать предписания.



По действующим правилам благоустройства участок около места проведения земляных работ должен иметь ограждения, дорожные знаки, указатели и информацию с данными об организации. После всех работ благоустройство подлежит обязательному восстановлению. При нарушении всех этих правил предусмотрены штрафы.