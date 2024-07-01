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В Архангельске усиливается контроль за земляными работами

Информация от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

- В связи с обоснованными жалобами горожан на нарушения правил благоустройства, проведения земляных работ, восстановления общественных и дворовых территорий, дорожной сети и тротуаров усиливаем меры муниципального контроля.

 Кроме того, на сайте администрации города по моему поручению размещена интерактивная карта действующих ордеров на производство земляных работ ресурсниками и строителями.

 Данная карта будет регулярно обновляться. Сейчас каждый может ознакомиться с местами проведения работ в данный момент: https://www.arhcity.ru/?page=2234/4

 В большинстве случаев – это аварийно-восстановительные ремонты на сетях.

 Поручил главам округов усилить контроль за ресурсниками и чаще выезжать на места проведения разрытий. В случае нарушений выдавать предписания.

 По действующим правилам благоустройства участок около места проведения земляных работ должен иметь ограждения, дорожные знаки, указатели и информацию с данными об организации. После всех работ благоустройство подлежит обязательному восстановлению. При нарушении всех этих правил предусмотрены штрафы.

29 июль 14:10 | : Политика / Экономика

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