Игорь Арсентьев пропесочил подрядчиков за плохую уборку города

О чем глава Северодвинска сообщил в социальной сети. Реакция читателей положительная.

- На еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками обсудили вопросы, которые стоят на повестке дня.

В первую очередь обозначил коллегам вопрос продления дачных маршрутов №101 и 104. Обращений от дачников очень много - лично ездил по обоим направлениям и не вижу проблем в продлении. С перевозчиком переговорили, чтобы в ближайшее время на летний период автобусы шли до СНТ «Теремок» и до СНТ «Космос-1».

Есть вопросы по разворотной площадке в конце улицы Октябрьской. Автолюбители используют ее в качестве парковки, однако рейсовые автобусы просто не могут совершить маневр по развороту. Комитету ЖКХ поручено совместно с Госпвтоинспекцией начать работу по эвакуации машин, которые усложняют работу городского транспорта.

Вернулись к вопросу о восстановлении благоустройства после проведения земляных работ. Привел в пример перекрёсток Пионерская-Республиканская, где сразу три разрытия небрежно засыпаны щебнем, который разбросан по всему дорожному полотну. Этот вопрос уже к подрядчикам, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети. Признаюсь честно, что работа по уборке смета и мытье улиц меня не устраивает - системы как не было, так и нет. Подрядчик ссылается на человеческий фактор исполнителей, но такой аргумент я не принимаю.

Обращения от жителей передал руководителям управляющих компаний. На Морском, 8 жильцы жалуются на мусор во дворе, на Гагарина, 28 остались спиленные ветки и мешки с листвой после субботника, а жители из домов с острова Ягры просят прибрать территорию общего пользования вблизи детского сада «Цыплята».