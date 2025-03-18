Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев пропесочил подрядчиков за плохую уборку города

О чем глава Северодвинска сообщил в социальной сети. Реакция читателей положительная.

- На еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками обсудили вопросы, которые стоят на повестке дня.

 В первую очередь обозначил коллегам вопрос продления дачных маршрутов №101 и 104. Обращений от дачников очень много - лично ездил по обоим направлениям и не вижу проблем в продлении. С перевозчиком переговорили, чтобы в ближайшее время на летний период автобусы шли до СНТ «Теремок» и до СНТ «Космос-1». 

 Есть вопросы по разворотной площадке в конце улицы Октябрьской. Автолюбители используют ее в качестве парковки, однако рейсовые автобусы просто не могут совершить маневр по развороту. Комитету ЖКХ поручено совместно с Госпвтоинспекцией начать работу по эвакуации машин, которые усложняют работу городского транспорта. 

 Вернулись к вопросу о восстановлении благоустройства после проведения земляных работ. Привел в пример перекрёсток Пионерская-Республиканская, где сразу три разрытия небрежно засыпаны щебнем, который разбросан по всему дорожному полотну. Этот вопрос уже к подрядчикам, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети. Признаюсь честно, что работа по уборке смета и мытье улиц меня не устраивает - системы как не было, так и нет. Подрядчик ссылается на человеческий фактор исполнителей, но такой аргумент я не принимаю.

 Обращения от жителей передал руководителям управляющих компаний. На Морском, 8 жильцы жалуются на мусор во дворе, на Гагарина, 28 остались спиленные ветки и мешки с листвой после субботника, а жители из домов с острова Ягры просят прибрать территорию общего пользования вблизи детского сада «Цыплята».

06 май 13:17 | : Политика

Главные новости


Филарет из Сийской обители
Дела почетные и приятные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (57)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20