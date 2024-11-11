Глава Северодвинска лицом к лицу с проблемами города

Рассказывает Игорь Арсентьев:

- На декабрьском личном приеме с жителями проговорили сразу несколько актуальных вопросов: разъяснил порядок предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», затронули вопрос защиты прав и интересов детей, выслушал предложения по реализации проектов программы «Комфортное Поморье», поддержал идею ежедневного контроля подрядчиков, осуществляющих уборку города, а также определили, что управляющей компании СМУП ЖКХ необходимо провести внеочередное собрание собственников дома №58 по улице Индустриальной, чтобы заслушать отчет о продленной работе за год.



В 2024 старались встретиться с каждым жителем, который обращался со своей проблемой. Ваши вопросы мы разбирали с заместителями и руководителями органов администрации Северодвинска: было проведено 176 приемов жителей, где мы познакомились лично с 387 северодвинцами. И это не беру в расчет онлайн-беседы, встречи во дворах и индивидуальные выезды на адреса. Скажу честно, вопросы есть сложные в моментальном решении, но уверяю, что ни одно из них не остается без внимания.



Обязательно продолжим с вами встречаться. Напомню, запись на приём ведётся по телефонам: 8 (8184) 58-70-40 и 8 (8184) 58-37-61