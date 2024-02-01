Иван Воронцов отдал голос за будущего президента

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов пришёл на избирательный участок всей семьёй.



Вместе с супругой Екатериной и мамой Ольгой Петровной они поставили галочки напротив своего кандидата. А вот опустить бюллетени в урну вызвались дети - Маша и Вова.



«Мы живём в историческое время, которое следующие поколения будут изучать в учебниках истории. От нашего голоса на выборах зависит, по какому пути будет развиваться наша страна в ближайшие шесть лет. Сегодня жители России пишут историю, за которой следит весь мир.



Приятно, что дети с большим удовольствием ходят на избирательный участок как на праздник. Пусть сейчас для них ценно опустить бюллетень в КОИБ и получить праздничные шарики, но спустя годы они поймут и главный смысл этого процесса. Самое важное, что такая привычка с юного возраста формирует гражданскую ответственность», - рассказал Иван Воронцов.



Председатель Архангельской городской Думы призвал архангелогородцев посетить избирательные участки и принять участие в выборах Президента.