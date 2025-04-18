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Праздник с большим смыслом

Региональный политсовет партии:

- Рассказываем, как встретили два года работы Штаба общественной поддержки Единой России. 

В начале праздничного дня прошли мастер-классы по выпечке козуль, плетению браслетов выживания, изготовлению сухого душа и любимых талисманов наших защитников — игрушечных Чебурашек. 

Во время занятий наши гости пообщались с ветераном СВО Русланом. Он поделился своим опытом и отметил, что такие мероприятия оказывают неоценимую поддержку бойцам на фронте. 

Благодарим за помощь общественную организацию «Север — родина смелых» и городского депутата Наталью Братину! 

Далее в формате «Диалог на равных» прошла встреча молодёжи с советником Губернатора, руководителем РВИО и координатором партпроекта «Историческая память» в Архангельской области Сергеем Ковалёвым. 

Сергей Михайлович рассказал о главных патриотических проектах и сохранении памяти о героях Севера, а также поделился опытом в личном и политическом развитии. 

Центральным событием стала панельная дискуссия, посвящённая перспективам развития Штаба общественной поддержки. 

С нашими друзьями и партнёрами пообщались заместитель Губернатора, председатель Регионального совета сторонников партии Сергей Пивков, руководитель Регионального исполкома Андрей Кожинов и заместитель руководителя Штаба Мария Валуйских.

Разговор получился открытым и душевным — вместе вспомнили интересные события и наметили большие планы. 

В завершении праздника — любимый формат — интеллектуальная игра. 

На этот раз вопросы посвятили истории, личностям, значимым событиям и достижениям Единой России. Вышло интересно, креативно и смешно! 

Продолжаем работать для вас — наших любимых гостей, друзей и единомышленников. Следите за новостями и присоединяйтесь к будущим интересным событиям!


19 май 10:26 | : Политика

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