"Единая Россия" в Поморье усиленно занимается партпроектом "Юбилей Победы"

В Музее Победы в Москве прошло расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Единороссы обозначили его приоритетные задачи, среди которых проведение мероприятий Года 80-летия Победы, забота о ветеранах, восстановление объектов культурного наследия и патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, партийцы, а в мероприятии приняли участие более 130 координаторов и председателей общественных советов партпроекта из всех регионов России, обсудили лучшие региональные практики. Их представили на стратегической сессии партпроекта в Центральном исполкоме партии.

Как рассказал участник мероприятий координатор партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области, руководитель регионального отделения Военно-исторического общества Сергей Ковалев, на одной из дискуссионных площадок он поделился опытом Поморья – рассказал о реализации проекта «Помни их имена», который региональное отделение «Единой России» реализует уже несколько лет. Его цель - ремонт и реконструкция памятников, обелисков, памятных досок, благоустройство территории вокруг них, а также оборудование новых мемориалов. Ежегодно на реализацию этих задач в областном бюджете закладывается 20 миллионов рублей, которые затем распределяются в рамках конкурса.

Сергей Ковалев также отметил, что практика Поморья заинтересовала федеральный центр и проект изучат для возможного масштабирования. При этом региональный координатор партпроекта рассказал, что и сам почерпнул из обмена опытом с коллеги немало интересного, что может взять на вооружение реготделение «Единой России». Например, в Запорожской и Херсонской областях, ЛНР действует проект «Герои живы». Его суть в том, чтобы записать двухминутное видео об истории своей семьи, родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, размещают его на сайте герои-живы.рф. Или проект коллег из Кузбасса, которые разработали и издали раскраску для детей о земляках-героях с их биографиями.

- В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества по всей стране запланировано более 60 мероприятий, включая более 20 крупных проектов реставрации культурных объектов. Об этом сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Этот вопрос важен и для Поморья, где достаточно много объектов культурного наследия нуждаются в реставрации. Таких, как например Новодвинская крепость.

Он также подчеркнул, что принципиальное значение имеет вопрос о скорейшем восстановлении объектов культурного наследия, пострадавших от неонацистского киевского режима в Курском и Белгородском приграничьях, а также в четырех вновь вошедших в состав России регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, - рассказал Сергей Ковалев.

Более того, на заседании прозвучала идея о так называемой музеефикации самих разрушений по аналогии со знаменитым домом Павлова в Волгограде или зданием мельницы Гергардта, ставшим в дни обороны штабом и укрепленным пунктом 13-й армии генерала Александра Родимцева. Такие объекты должны стать зримыми свидетельствами преступлений киевского режима против мирных жителей. Таких, как удар краеведческому музею в Судже, который нанесли отступающие боевики ВСУ. Под ударом погибла прекрасная женщина смотритель музея Алла Андреева, еще двое сотрудниц получили ранения. Такие трагедии не должны быть забыты.

Региональный координатор партийного проекта также отметил, что полным ходом подготовка к празднованию 80-летия Победы идет и в Поморье. Одним из самых масштабных событий, безусловно станет «Диктант Победы».

- В прошлом году в нем приняли участие жители 60 стран, а в юбилейный год площадки будут работать уже в 80 государствах! Мы планируем, что на всех площадках диктанта, организованных в нашей области, пройдут различные мероприятия образовательного характера с элементами региональной истории, с участием ветеранов, в том числе участников специальной военной операции, - отметил Сергей Ковалев, добавив, что в прошлом году в Архангельской области работали более 400 тематических офлайн-секторов, которые приняли свыше 10 тысяч человек

В рамках расширенного заседания общественного совета партпроекта также состоялись конструктивные дискуссии по ключевым направлениям проекта. В частности, обсуждалось увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции и их подвигах. К слову, в Архангельске и области, как и по всей стране ветераны СВО вовлечены в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения - приходят на открытые уроки к школьникам, встречаются со студентами вузов, участвуют в патриотических акциях и прочее.

Как подчеркнул Сергей Ковалев, в дни празднования 80-летия Победы в Поморье, как и по всей России, в том числе в рамках проекта «Историческая память», состоятся фотовыставки, региональные и межрегиональные автопробеги. Пройдут ставшие уже традиционными акции «Подарок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений.

Продолжится акция «Дом со звездой», пройдет конкурс рисунков «Дети рисуют мир». В образовательных учреждения будут проходить уроки мужества – беседы, посвященные героическим страницам военной истории и памятным датам. Также запланирована реализация федерального проекта «Без срока давности», в рамках которого пройдут конкурсы сочинений, исследовательских работ, фестиваль школьных музеев и другие мероприятия.