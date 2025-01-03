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Маленькие архангелогородцы делают талисманы для бойцов

 В преддверии праздников в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Архангельске царила особая атмосфера тепла и творчества. Здесь прошел трогательный и вдохновляющий мастер-класс по изготовлению мягких игрушек - "Чебурашек", ставших символом поддержки для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Этот знакомый с детства персонаж советского мультфильма обрел новое значение, превратившись в значимый талисман для наших защитников. Маленькие Чебурашки, которых военные крепят на форму, рюкзаки и в салоны боевых машин, символизируют удачу, поддержку и напоминание о доме. Создание таких талисманов – это не просто рукоделие, а проявление заботы, внимания и искренней благодарности нашим героям.

Участники мастер-класса, воодушевленные идеей, с большим энтузиазмом взялись за работу, вкладывая в каждую игрушку частичку своей души и тепла. Под руководством опытных мастеров, каждый Чебурашка приобрел свой уникальный характер, но всех их объединяло одно – искреннее желание поддержать наших военных. Игрушки получились неповторимыми, наполненными добротой и душевным теплом.

"После завершения мастер-класса все Чебурашки будут переданы в госпитали и непосредственно на передовую, где станут маленькими, но очень важными подарками для наших бойцов. Эти трогательные талисманы будут согревать их сердца, напоминая о том, что их ждут и поддерживают дома, что в них верят и гордятся их подвигом",- отметила Руководитель регионального отделения МГЕР Мария Валуйских.

"Партия "Единая Россия« всегда стремится быть рядом с нашими военнослужащими и их семьями, оказывая им всестороннюю поддержку. Этот мастер-класс – один из множества примеров того, как мы объединяем усилия, чтобы выразить свою благодарность, признательность и заботу о наших героях, которые защищают нашу Родину. Этот мастер-класс стал еще одним подтверждением того, что даже маленькие дела, сделанные с душой, могут принести огромную пользу и поддержать наших военных в трудную минуту",- добавила она.

14 январь 16:49 | : Политика

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