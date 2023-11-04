В Архангельске стартует акция "Серебряная елка" от "Единой России"

До 15 декабря в региональных отделениях партии и штабах общественной поддержки пройдет сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах

Также активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.

«В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта «Старшее поколение» и серебряные волонтеры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция «Серебряная елка» поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», — отметила координатор партпроекта Галина Карелова.

В штабах общественной поддержки и отделениях «Единой России» установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

«Что можно подарить пожилым людям — необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В штабе общественной поддержки Архангельской области по адресу ул. Поморская д.5 также ждут неравнодушных людей и призывают принять участие в акции.

«Мы запускаем «Серебряную ёлку» в первый раз. Думаю, эта акция станет нашей доброй традицией. Пожилые одинокие люди не меньше детей нуждаются в внимании, заботе, они порой так же хотят верить в чудо, ощутить наступающий праздник. Мы им в этом поможем. Надеемся на отклик со стороны наших архангелогородцев!», - заместитель руководителя штаба общественной поддержки в Архангельске Мария Валуйских.