Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске стартует акция "Серебряная елка" от "Единой России"

До 15 декабря в региональных отделениях партии и штабах общественной поддержки пройдет сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах

 Также активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей. 

 «В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта «Старшее поколение» и серебряные волонтеры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция «Серебряная елка» поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», — отметила координатор партпроекта Галина Карелова. 

 В штабах общественной поддержки и отделениях «Единой России» установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

 «Что можно подарить пожилым людям — необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

 В штабе общественной поддержки Архангельской области по адресу ул. Поморская д.5 также ждут неравнодушных людей и призывают принять участие в акции.

 «Мы запускаем «Серебряную ёлку» в первый раз. Думаю, эта акция станет нашей доброй традицией. Пожилые одинокие люди не меньше детей нуждаются в внимании, заботе, они порой так же хотят верить в чудо, ощутить наступающий праздник. Мы им в этом поможем. Надеемся на отклик со стороны наших архангелогородцев!», - заместитель руководителя штаба общественной поддержки в Архангельске Мария Валуйских.

17 ноябрь 11:25 | : Политика

Главные новости


Не жалея сил и костного мозга. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Меландово. Путь из прошлого…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (187)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20