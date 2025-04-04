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Северодвинские медики передали бойцам СВО 25 000 защитных костюмов

В региональное отделение Народного фронта обратился главный врач Северодвинской городской клинической больницы № 2 скорой медицинской помощи Сергей Молнар.

Руководитель учреждения решил передать бойцам СВО защитные костюмы, оставшиеся в больнице после нескольких волн пандемии COVID-19.

25 тысяч костюмов стоимостью 65 миллионов рублей уже прибыли из Северодвинска в Архангельск. Адресаты защитной посылки – коллеги-медработники, а также военнослужащие, выполняющие опасные задачи в тяжёлых полевых условиях.

Медицинскую экипировку представители Народного фронта доставят на передовую летом.

 

13 май 13:01 | : Политика

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