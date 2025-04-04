Северодвинские медики передали бойцам СВО 25 000 защитных костюмов

В региональное отделение Народного фронта обратился главный врач Северодвинской городской клинической больницы № 2 скорой медицинской помощи Сергей Молнар.



Руководитель учреждения решил передать бойцам СВО защитные костюмы, оставшиеся в больнице после нескольких волн пандемии COVID-19.



25 тысяч костюмов стоимостью 65 миллионов рублей уже прибыли из Северодвинска в Архангельск. Адресаты защитной посылки – коллеги-медработники, а также военнослужащие, выполняющие опасные задачи в тяжёлых полевых условиях.



Медицинскую экипировку представители Народного фронта доставят на передовую летом.