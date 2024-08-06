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Фермеры из Кехты передали на СВО лодку из дюралюминия

Учредители племзавода "Кехта" решили оказать посильную помощь фронту и передали на СВО дюралюминиевую лодку грузоподъемностью 500 кг. Плавсредство в хорошем состоянии и будет серьезным подспорьем ребятам, воюющим на Херсонском направлении.

 Раньше лодка использовалась для переправки работников на острова в дельте Северной Двины для заготовки сена. Сейчас такой потребности у хозяйства нет, и было решено отдать лодку туда, где она нужнее.

 Представители Народного фронта перевезли ее в один из технических центров Архангельска, где лодку подготовят к работе в тяжелых условиях фронта, а затем на автовозе отправят на передовую. 

Напомним, посильную помощь северяне могут оказать путем перечисления средств на региональный счет фонда "Все для Победы", либо принести в отделение Народного фронта по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, оф.1. На вопросы ответим по телефону 20-02-74.

 

07 август 11:58 | : Будни

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