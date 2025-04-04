"Единая Россия" запустила в Поморье проект "Я жду тебя"

Проект "Я жду тебя", реализуемый при поддержке "Единой России", продолжает свою важную миссию по оказанию всесторонней помощи жёнам и детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вторая встреча второго потока стала очередным шагом в укреплении связей, патриотическом воспитании подрастающего поколения и создании поддерживающего сообщества.
Мероприятие началось с глубокого погружения в историю. Посещение мемориального пространства Центра "Патриот" – "Блиндажа Победы" – стало не просто экскурсией, а уроком мужества и стойкости. Экспертное сопровождение ветеранов СВО, Владимира Кипаева и Евгения, позволило участникам прочувствовать преемственность поколений, увидеть связь между борьбой с фашизмом в прошлом и современными вызовами. Особый интерес, ожидаемо, вызвала выставка современного оружия, позволившая, особенно мальчишкам, прикоснуться к реалиям сегодняшнего дня и понять, с чем приходится сталкиваться их отцам и мужьям. Важно отметить, что такое знакомство, проведенное в контролируемой и безопасной обстановке, способствует формированию осознанного отношения к военной службе и патриотическому долгу.
Пешеходная экскурсия по Архангельску, подготовленная Детским советом по развитию туризма Архангельской области, раскрыла героизм юных жителей города в годы Великой Отечественной войны. Использование загадок и интерактивных элементов превратило историческую прогулку в увлекательное и познавательное приключение, оставив глубокий след в сердцах участников. Такие мероприятия не только расширяют кругозор и прививают любовь к истории родного края, но и вдохновляют подрастающее поколение на собственные свершения и проявление активной гражданской позиции.
Встреча завершилась душевным чаепитием. В непринужденной обстановке участницы проекта смогли ближе познакомиться, поделиться своими переживаниями и опытом, почувствовать поддержку и солидарность.
Проект "Я жду тебя" реализуется при активной поддержке партии, регионального совета сторонников Единой России», регионального центра «Патриот», Губернаторского центра Архангельской области,, военкома. Это яркий пример социально ориентированной инициативы, направленной на оказание реальной помощи семьям военнослужащих, находящихся в сложной жизненной ситуации.
"Я жду тебя" – это не просто проект, это символ надежды, веры и уверенности в завтрашнем дне. Это вклад в будущее нашей страны, в воспитание патриотичного и социально ответственного поколения.