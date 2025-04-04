"Единая Россия" запустила в Поморье проект "Я жду тебя"

Проект "Я жду тебя", реализуемый при поддержке "Единой России", продолжает свою важную миссию по оказанию всесторонней помощи жёнам и детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вторая встреча второго потока стала очередным шагом в укреплении связей, патриотическом воспитании подрастающего поколения и создании поддерживающего сообщества.

Мероприятие началось с глубокого погружения в историю. Посещение мемориального пространства Центра "Патриот" – "Блиндажа Победы" – стало не просто экскурсией, а уроком мужества и стойкости. Экспертное сопровождение ветеранов СВО, Владимира Кипаева и Евгения, позволило участникам прочувствовать преемственность поколений, увидеть связь между борьбой с фашизмом в прошлом и современными вызовами. Особый интерес, ожидаемо, вызвала выставка современного оружия, позволившая, особенно мальчишкам, прикоснуться к реалиям сегодняшнего дня и понять, с чем приходится сталкиваться их отцам и мужьям. Важно отметить, что такое знакомство, проведенное в контролируемой и безопасной обстановке, способствует формированию осознанного отношения к военной службе и патриотическому долгу.

Пешеходная экскурсия по Архангельску, подготовленная Детским советом по развитию туризма Архангельской области, раскрыла героизм юных жителей города в годы Великой Отечественной войны. Использование загадок и интерактивных элементов превратило историческую прогулку в увлекательное и познавательное приключение, оставив глубокий след в сердцах участников. Такие мероприятия не только расширяют кругозор и прививают любовь к истории родного края, но и вдохновляют подрастающее поколение на собственные свершения и проявление активной гражданской позиции.

Встреча завершилась душевным чаепитием. В непринужденной обстановке участницы проекта смогли ближе познакомиться, поделиться своими переживаниями и опытом, почувствовать поддержку и солидарность.

Проект "Я жду тебя" реализуется при активной поддержке партии, регионального совета сторонников Единой России», регионального центра «Патриот», Губернаторского центра Архангельской области, , военкома. Это яркий пример социально ориентированной инициативы, направленной на оказание реальной помощи семьям военнослужащих, находящихся в сложной жизненной ситуации.

"Я жду тебя" – это не просто проект, это символ надежды, веры и уверенности в завтрашнем дне. Это вклад в будущее нашей страны, в воспитание патриотичного и социально ответственного поколения.



