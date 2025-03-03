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В Архангельске открывается уникальная выставка к юбилею Победы

Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» представляет масштабный выставочный проект «Война. До и после», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 На выставке будет представлено более ста живописных, графических и скульптурных произведений из собраний Музейного объединения, Архангельского краеведческого музея и мастерских архангельских художников. Это будет яркое художественное повествование о мире, войне и долгожданной Победе.

 Экспозиция охватывает почти половину XX века, начиная с произведений середины 1920-х годов и заканчивая картинами конца 1960-х. Этот непродолжительный, но чрезвычайно значимый и противоречивый период стал свидетелем ключевых исторических событий прошлого столетия, которые оставили глубокий след в судьбе страны.

 «Подобные выставки — это не просто экспозиция, а важный диалог поколений. Искусство помогает понять и прочувствовать историю глубже, чем сухие даты в учебниках. Особенно ценно, что здесь можно будет увидеть, как менялось восприятие войны в разные десятилетия, и осознать, какую цену заплатила наша страна за Победу.

 Уверен, что для молодого поколения это будет отличный эмоциональный и образовательный опыт. Такие проекты формируют историческую память, учат сопереживанию и ответственности за будущее.

 Обязательно планирую посетить выставку с детьми. Нам важно не просто помнить, но и передавать эту память дальше», - отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

 Выставка включает в себя три тематические раздела, которые проведут зрителя через три временных отрезка. Она позволит погрузиться в атмосферу довоенного оптимизма, прочувствовать трагизм военных лет и ощутить ликующую радость послевоенного возрождения.

 Выставка «Война. До и после» — это не только дань уважения героям-победителям, но и возможность переосмыслить историческую память. Она позволяет увидеть, как искусство может мобилизовать, стать оружием, поддерживать, исцелять, вселять надежду и вдохновлять на создание нового мира, даже в самые трудные времена.

 Для посетителей выставочный проект начнет работу с 6 марта 2025 года.

 Адрес: Музей изобразительных искусств (пл. Ленина,2), тел. (8182) 65-36-16

04 март 11:29 | : Культура

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