Из Архангельска в зону СВО ушла большая медицинская посылка

В региональное отделение Народного фронта обратилась волонтёр Юлия Хрусталёва. Она забрала у нас восемь маскировочных сетей. В ближайшее время вместе с гуммиссией из Архангельска девушка доставит экипировку ребятам на покровском направлении.



А мичман медслужбы с позывным “Фельдшер” пришёл с заявкой от своего подразделения. Мы выдали бойцу перевязочные материалы, гемостатические губки, средства для обезболивания сослуживцев, антисептические и обеззараживающие растворы, лекарства и предметы личной гигиены.



Медицину для оказания доврачебной помощи в зоне СВО в Народный фронт передали дошколята, их родители и госслужащие региона.