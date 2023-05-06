Александр Цыбульский: "Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам"

- Дорогие ветераны, труженики тыла и жители Архангельской области, чье детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители региона!

Примите искренние поздравления с великим праздником, символом национального единства, гордости и воинской славы России — Днем Победы!

Пролетают годы, сменяются десятилетия, все дальше и дальше от нас события тех лет. Но время не стирает память, а только делает ценнее значимость ратного и трудового подвига нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, когда наши бывшие союзники и партнеры, притворяясь таковыми десятками лет, отменяют в своих странах этот святой праздник, мы с вами с особой остротой осознаем бесценный вклад каждого, кто защищал Родину на полях сражений и в тылу, чтим их бессмертный подвиг.

День Победы, наполненный биением миллионов сердец огромной страны, объединяет нас, служит олицетворением стойкости, силы духа и единства нашего народа. Память о Победе укрепляет в нас стремление к новым свершениям, достойным славы великих предков.

Дорогие ветераны! Вы — пример мужества, доблести и верности Отчизне! Сегодня Российская армия, наши ребята, как и вы в свое время, отстаивают честь, свободу и независимость Родины, встают на борьбу за право каждого человека жить и трудиться на мирной земле. Все вместе мы куём эту Победу в тылу, точно зная, что правда за нами. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность!

Желаю всем жителям Архангельской области крепкого здоровья, бодрости духа, сердечной теплоты и заботы родных и близких!

С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский