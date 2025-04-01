Архангельский Народный фронт подвел апрельские итоги

Докладывает руководитель регионального отделения НФ Юрий Шалауров:

- С помощью нашего сигнала в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор мы заставили подрядчика приводить в порядок территорию у школы №3 в Новодвинске.



Там же совместно с Госстройнадзором региона обязали застройщика дома на перекрестке улиц Советов и Южная провести очистку участка от мусора и грунта, а в последующем складировать отходы в пределах огороженной стройплощадки.



Продолжали ежедневную работу по формированию гуманитарного груза для бойцов СВО из нашего региона.