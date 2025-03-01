В школе Новодвинска обнаружены опасные ртутные лампы

Представители Народного фронта шокированы тем, как обращаются со строительными отходами при капитальном ремонте школы № 3 Новодвинска.

При проверке хода работ в подвале школы были обнаружены ртутные лампы, отходы первого, самого высокого, класса опасности! Из каждой может быть выброшено 100 мг паров ртути, а их тут сотни!

Ртутные лампы складируются в подвале уже более 10 месяцев, а ведь их хранение разрешено не более полугода. До утилизации лампы должны храниться в металлических контейнерах или в проветриваемом помещении. Подвал этим требованиям не удовлетворяет. На лицо грубейшее нарушение!

Остальные отходы вывозятся под видом пятого класса, что занижает размер платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру, министерство природных ресурсов региона и мэрию Новодвинска и требует вывезти опасные лампы из здания школы в кратчайшие сроки.