«Это были не просто итоги». Иван Воронцов прокомментировал отчет главы города

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал отчет Дмитрия Морева в рамках сегодняшней сессии городского парламента:

- Это не просто подведение итогов, а открытый разговор о том, чем живет Архангельск, с какими вызовами сталкивается и как на них отвечает.

В отчете Дмитрия Александровича мы видим не просто статистику и цифры, а подтверждение того, что в приоритете остаются реальные нужды архангелогородцев: переселение из аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, развитие социальной сферы.

Особо стоит отметить системный подход, с которым администрация подходит к решению ключевых городских проблем. За этой пятилеткой — огромная работа, проведенная в условиях непростых внешнеполитических и экономических обстоятельств. Тем важнее, что город не просто выдержал этот период, но и сумел реализовать десятки амбициозных проектов, от новых школ и детских садов до серьезного прогресса в инвестиционной привлекательности и строительстве современного жилья.

Столь масштабные результаты стали возможны благодаря консолидации усилий: исполнительной и представительной власти, регионального правительства, бизнеса и, конечно, самих жителей. Мы и дальше будем работать в этом ключе, поддерживая инициативы, направленные на благо Архангельска и его будущего, - отметил Иван Воронцов.

Также, спикер городской Думы прокомментировал итоги прошедшей сессии:

- В преддверии 80-летия Великой Победы были приняты решения, направленные на сохранение памяти о подвиге нашего народа. Эти проекты – дань уважения героям, которые сражались за свободу Родины, и напоминание новым поколениям о цене, заплаченной за мир.

Так, городская Дума присвоила звание «Почетный гражданин Архангельска» 16 ветеранам Великой Отечественной войны. Это решение полностью соответствует рекомендации Президента России Владимира Владимировича Путина о том, чтобы ветераны получали заслуженное признание в своих городах. Их имена навсегда вписаны в историю Архангельска, и мы обязаны чтить их подвиг.

Ещё одним значимым шагом стало присвоение топонимического названия «Парк Памяти» территории на Кегострове. Это место станет ещё одним символом благодарности тем, кто отстоял нашу страну в годы войны. Инициатива жителей и единогласная поддержка комиссии по топонимике показывают, как важно для нас сохранять связь поколений.

Также в рамках подготовки к юбилею Победы будет установлена мемориальная доска в честь капитана 1 ранга Александра Яковлевича Багаева – легендарного северянина, участника Великой Отечественной войны, кавалера трёх орденов Красной Звезды и двух орденов Отечественной войны. Его жизнь – пример беззаветного служения Родине на фронте и в мирное время.

Отдельно хочу отметить инициативу по установке памятника лётчикам 518-го истребительного авиационного полка в Талажском авиагородке. Этот полк, удостоенный ордена Суворова и почётного звания «Берлинский», внёс огромный вклад в Победу, а после войны долгие годы базировался в Архангельске. Уверен, что монумент рядом с мемориальным комплексом самолета МиГ-31 станет местом гордости для всех северян.

Эти проекты объединяет одна цель – сохранить память о героях, передать её детям и внукам, чтобы никто и никогда не забыл, какой ценой завоёвана Победа. Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе: общественникам, депутатам, администрации города и неравнодушным жителям.