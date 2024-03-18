"Но есть над чем работать". Депутаты комментируют отчет главы Архангельска

Как мы сообщали ранее, сегодня в рамках очередной сессии Архангельской городской Думы был заслушан доклад градоначальника Дмитрий Морева по итогам 2023 года.

Депутаты комментируют услышанное. Напомним, ими главе города была поставлена оценка «удовлетворительно».

Иван Воронцов (председатель городского парламента):

- В отчете главы за 2023 год представлены основные показатели работы городской администрации. И можно смело заявить, что по основным направлениям достигнуты поставленные цели. Мы видим, как в лучшую сторону меняется освещение города, благоустройство территорий, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры.



Отдельно хочется отметить работу Дмитрия Александровича в части хозяйственной деятельности. По его инициативе было создано муниципальное предприятие «Чистый город». На сегодняшний день в предприятии трудоустроено более 50 человек, которые ежедневно занимаются наведением порядка в Архангельске.



Сейчас не оставляет никаких сомнений, что в последующие годы эта практика будет применяться масштабней, и Архангельск станет более чистым. По крайней мере, вся необходимая основа для этого уже заложена.

…Самое главное, что с последствиями стихии удаётся справиться, но есть над чем работать. А этот отрицательный опыт не проходит бесследно, и становится базисом для выстраивания планов на предстоящий период. А депутаты городской Думы готовы оказать всевозможную поддержку.

Михаил Иванов:

- Основное внимание в докладе уделено развитию инженерной инфраструктуры - энергетике, коммунальным сетям и газоснабжению. В данный период производилась инвентаризация и техническое обследование дренажно-ливневой канализации, увеличен процент эффективности освещения, проводился ремонт тепловых сетей.



В рамках инвестиционной программы на период с 2023 по 2026 годы запланировано финансирование в размере 250 миллионов рублей. Работа по улучшению жилищно-коммунального хозяйства продолжается, что обеспечит жителей города стабильным доступом ко всем энергетическим ресурсам.

Сергей Сорокин:

- В отчете большое внимание уделено вопросам социальной политики. Отметил для себя динамику роста числа учеников школ города, при этом снижение количество детей, обучающихся в две смены. Безусловно, важное достижение прошлого года – введение в строй новой школы на 1600 мест, а также ремонт ряда детских садов и школ.



Активно развивается сфера культуры, растет число горожан, посещающих культурные центра, музеи, библиотеки, успешно работают художественные коллективы. Радует и то, что процент горожан, систематически занимающегося физической культурой и спортом вырос на 5% и составил в 2023 году 53,6%.

Сергей Чанчиков:

- Итоги прошлого года, в целом, оптимистичны, и администрации удалось достичь многих поставленных целей. Особо стоит отметить результаты в социальной политике – это строительство новых школ, детских садов, много учреждений отремонтировано по программе капитального ремонта. Архангельск переходит от точечной застройки к комплексному развитию территорий.



Вместе с тем, остаются проблемы, в которых стоит продолжать работу. Один из ключевых моментов, требующих внимания – отток населения из Архангельска. Оно не такое большое, но мы всё равно видим отрицательную динамику. Причём больше всего уезжает молодёжь, которая впоследствии остаётся жить в других городах.



Надеемся, что принятые меры федеральной поддержки помогут переломить эту ситуацию.