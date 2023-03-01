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В Архангельске прошла партийная конференция "Единой России"

В столице Поморья состоялась конференция Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», которую открыл секретарь реготделения, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В своей вступительной речи глава региона подчеркнул, что сегодня «Единая Россия», бесспорно, является ключевой общественно-политической силой России в целом и Архангельской области в частности, где действуют 738 первичных отделений партии. Две трети депутатов представительных органов власти всех уровней состоят во фракциях «Единой России», а 62 процента глав муниципалитетов – это сторонники или члены партии.

«Благодаря единству взглядов, командному духу и налаженному взаимодействию областного правительства с депутатами фракции «Единая Россия» нам вместе удалось достичь заметных результатов по всем направлениям развития региона. Мы строим новые школы и больницы, ремонтируем дороги, реализуем масштабные экономические и социальные проекты, многие из них являются нашей партийной инициативой», – отметил Александр Цыбульский.

Результаты совместной работы по всем направлениям социально-экономического развития региона можно наблюдать в каждом городе, округе или районе, которые преображаются с учетом мнения жителей Поморья.

«В каждой больнице, школе, детском саду, Доме культуры, центре занятости, во многих других организациях и учреждениях работают люди, которые наполняют новые или обновленные пространства содержанием, по-новому строят работу с пациентами, учениками, воспитанниками – с жителями Архангельской области. Сейчас модно говорить, что это клиентоориентированный или человекоориентированный подход. На самом деле, это единственно правильный подход – когда интересы и мнение людей стоят на первом плане», – сказал Александр Цыбульский.

В планах на будущее – уделить особое внимание развитию и повышению качества работы первичных отделений «Единой России». Как отметил секретарь реготделения, необходимо провести «перезагрузку» деятельности первичных партийных организаций и усилить их работу с жителями, сделав отделения партии на местах активными участниками общественной жизни муниципалитетов.

Отдельно Александр Цыбульский остановился на большом комплексе мер по поддержке участников специальной военной операции и их семей, реализуемом партией совместно с правительством Архангельской области. Секретарь реготделения поручил партийным ячейкам и депутатам от «Единой России» взять шефство над семьями бойцов из Поморья, подойдя к этой задаче без формализма.

«Поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и их семей мы будем продолжать до тех пор, пока это будет необходимо. Каждая проблемная ситуация, каждая семья требует пристального внимания и индивидуального подхода. Люди, защищающие нашу Родину на передовой, должны быть спокойны за свои семьи и близких. От нас с вами сегодня нужно умение разобраться в каждой ситуации и, что самое главное, – искреннее желание помочь. Только тогда от этой помощи будет толк», – подчеркнул Александр Цыбульский.

Большая работа по оказанию помощи военнослужащим и их родным проводится на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», который стал настоящей объединяющей силой для многих неравнодушных жителей Поморья, отметил губернатор.

«Вокруг этого центра объединились люди, общественные организации, различные предприятия и учреждения – все те, кому небезразлична судьба нашей страны и, конечно же, судьба наших земляков. Среди тех, кто постоянно работает с центром, и активисты «Единой России». Мы вместе помогаем вынужденным переселенцам, проводим сбор и отправку очень нужных грузов, заботимся о семьях военнослужащих», – отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Екатерина Прокопьева.

По итогам минувшего года работа партии коснулась абсолютно всех сфер жизни северян в каждом уголке области. Так, руководитель Заостровской участковой больницы, член регионального политсовета «Единой России» Наталья Флеглер рассказала о деятельности партийцев в Приморском районе, где особое внимание уделили семьям мобилизованных.

«Мы собираем все силы, оказываем посильную гуманитарную помощь, психологическую, юридическую помощь, члены партии объединились с женскими советами с женским движением «Единая Россия» и все совместно, активно помогают в этом направлении», - отметила Наталья Флеглер.

О мероприятиях, проводимых в рамках партпроекта «Историческая память» участникам конференции рассказал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Сергей Ковалёв. Он отметил, что активисты партии приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

«Сейчас очень важно доносить достоверную информацию о Специальной военной операции до нашей молодёжи. Рассказывать о подвигах героев СВО, о наших земляках, вчерашних мальчишек вставших на защиту Родины! Важно продолжить практику проведения открытых уроков, проводить мероприятия патриотической направленности», - подчеркнул Сергей Ковалёв.

Также, он рассказал, что проведена большая работа по открытию парт героев в образовательных учреждениях Архангельской области. Если к концу прошлого года было открыто 38 парт, то к 9 мая 2023 года планируется открыть ещё около 50.

Сергей Ковалёв подчеркнул, что при поддержке фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов из регионального бюджета были выделены 20 млн. рублей на поддержку реализации проектов, направленных на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок.

«По итогам рассмотрения и оценки заявок конкурсной комиссией было рекомендовано поддержать полностью либо частично 56 проектов из всех муниципальных образований Архангельской области. По итогам конкурса будет установлено 7 мемориальных досок,  благоустроено 10 мемориалов, установлено 10 новых памятников и 29 памятников и обелисков будет отремонтировано», - рассказал Сергей Ковалёв.

Одним из вопросов повестки конференции регионального отделения партии «Единая Россия» приняли решение о плановой ротации составов политического совета и президиума отделения.

Помимо обсуждения основных вопросов повестки, в ходе конференции Александр Цыбульский вручил партийный билет депутату Государственной Думы Елене Вторыгиной и активным партийцам со всех уголков Архангельской области.

Кроме того, секретарь реготделения Партии вручил активным партийцам благодарности председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих, участвующих в СВО.

(фотографии предоставлены правительством Архангельской области) 

 

31 март 08:00 | : Политика

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