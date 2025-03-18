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"Флинт" из Поморья откровенно рассказал о буднях на передовой

Что чувствуешь перед выходом на боевое задание? Кто оберегает военнослужащих на ЛБС? Почему нашим ребятам “за лентой” так дороги пожелания школьников и детские рисунки?

Северянин, получивший на фронте позывной "Флинт", в откровенном интервью рассказал о жизни на передовой и о том, что помогает сохранить себя и свою душу.

Сейчас "Флинт" восстанавливается после операции из-за полученного ранения, но продолжает держать крепкую связь с Народным фронтом Архангельской области. Даже вступил в наши ряды и стал членом ассоциации ветеранов СВО.

В мае НФ доставит подразделению "Флинта" гуманитарную помощь.

22 апрель 16:02 | : Политика

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