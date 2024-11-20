Артиллеристы Поморья поздравляют земляков с Новым годом

В Народный фронт пришло видео от нашего верного друга – бойца с позывным "Флинт".



От имени реактивного дивизиона 200-ой отдельной мотострелковой бригады военнослужащий поздравляет жителей Архангельской области с новогодней сказкой.



– Желаю всем счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия, финансовой устойчивости и мирного неба над головой! – говорит "Флинт". – С помощью вашего тёплого сердца, неравнодушия и участия мы выстоим и победим, вернёмся домой счастливыми и здоровыми. Спасибо вам за поддержку и с праздником!