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"Флинту" от Лизы и Лизе – от"Флинта". Трогательная история из Поморья

Народный фронт организовал встречу автора и адресата письма-оберега, ставшего настоящим талисманом для военнослужащего из Новодвинска.

Напомним, боец с позывным "Флинт" два года подряд носил рисунок вместе с иконами под бронежилетом, считая детское письмо своим оберегом.

Народному фронту удалось отыскать автора послания. Им оказалась Лиза Абазян, ученица 8 "Б" класса школы № 6 города Новодвинска.

В январе мы познакомили "Флинта" с Лизой. Девочка и боец пообщались по телефону. Он поблагодарил её за оберег, а школьница пожелала военнослужащему скорейшего возвращения на родину.

Слова Лизы исполнились. "Флинт" вернулся домой для операции после ранения и навестил старшеклассницу в школе, вручив ей памятные подарки. В ответ девочка подарила бойцу именные козули и новое письмо со словами поддержки.

17 февраль 17:04 | : Будни

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