"Флинту" от Лизы и Лизе – от"Флинта". Трогательная история из Поморья

Народный фронт организовал встречу автора и адресата письма-оберега, ставшего настоящим талисманом для военнослужащего из Новодвинска.



Напомним, боец с позывным "Флинт" два года подряд носил рисунок вместе с иконами под бронежилетом, считая детское письмо своим оберегом.



Народному фронту удалось отыскать автора послания. Им оказалась Лиза Абазян, ученица 8 "Б" класса школы № 6 города Новодвинска.



В январе мы познакомили "Флинта" с Лизой. Девочка и боец пообщались по телефону. Он поблагодарил её за оберег, а школьница пожелала военнослужащему скорейшего возвращения на родину.



Слова Лизы исполнились. "Флинт" вернулся домой для операции после ранения и навестил старшеклассницу в школе, вручив ей памятные подарки. В ответ девочка подарила бойцу именные козули и новое письмо со словами поддержки.