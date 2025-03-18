Защитники Донбасса благодарят жителей Поморья за действенную помощь

В Народный фронт Архангельской области пришли благодарности от земляков-военнослужащих, несущих боевую вахту на разных направлениях СВО.



С помощью неравнодушных северян на ЛБС Запорожья прибыло новое оборудование: пауэрбанки, глушители для автоматов Калашникова и тепловизионный прицел.



“Технический” привет из дома получили и ребята с луганского направления. Силами Народного фронта Поморья им доставили десять комплектов раций, приобретённых с помощью жителей Архангельской области, участвующих в сборе “Всё для Победы!”.



К словам благодарности северянам также присоединились освободители Харьковской области. Представители Народного фронта привезли парням продуктовые наборы: лимонады, соки, выпечку и тушенку.