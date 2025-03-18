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Защитники Донбасса благодарят жителей Поморья за действенную помощь

В Народный фронт Архангельской области пришли благодарности от земляков-военнослужащих, несущих боевую вахту на разных направлениях СВО.

С помощью неравнодушных северян на ЛБС Запорожья прибыло новое оборудование: пауэрбанки, глушители для автоматов Калашникова и тепловизионный прицел.

“Технический” привет из дома получили и ребята с луганского направления. Силами Народного фронта Поморья им доставили десять комплектов раций, приобретённых с помощью жителей Архангельской области, участвующих в сборе “Всё для Победы!”.

К словам благодарности северянам также присоединились освободители Харьковской области. Представители Народного фронта привезли парням продуктовые наборы: лимонады, соки, выпечку и тушенку.

18 апрель 13:36 | : Политика

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