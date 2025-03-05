Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы из Поморья получили с малой Родины новые радиостанции

Военнослужащие из Архангельска, несущие боевую вахту на полях Курской области, прислали в Народный фронт видео с благодарностью северянам за новые радиостанции.

Каждый голос в эфире – удар, каждая команда – точный выстрел. Есть сигнал – значит, всё под контролем. На передке рации – это не просто связь, а настоящий мост от хаоса к стратегии.

Напомним, пять комплектов радиостанций для бойцов региона приобрели неравнодушные жители Поморья. Представители Народного фронта оперативно передали средства связи нашим ребятам.

13 апрель 10:30 | : Политика

Главные новости


Архангельск неспортивный. Для инвалидов
"Школа мэров" в Архангельске: как управлять городом в условиях Севера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (151)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20