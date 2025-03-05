Бойцы из Поморья получили с малой Родины новые радиостанции

Военнослужащие из Архангельска, несущие боевую вахту на полях Курской области, прислали в Народный фронт видео с благодарностью северянам за новые радиостанции.



Каждый голос в эфире – удар, каждая команда – точный выстрел. Есть сигнал – значит, всё под контролем. На передке рации – это не просто связь, а настоящий мост от хаоса к стратегии.



Напомним, пять комплектов радиостанций для бойцов региона приобрели неравнодушные жители Поморья. Представители Народного фронта оперативно передали средства связи нашим ребятам.