Бойцы Архангельского батальона 200-й мотострелковой бригады получили грузы из дома

Часов Яр в Донецкой народной республике ежедневно упоминается в военных сводках министерства обороны. Здесь сильно укрепленные позиции врага штурмуют бойцы 200-й отдельной гвардейской Печенгской мотострелковой бригады, в составе которой воюет именной – Архангельский батальон. Землякам гуманитарную помощь доставили волонтеры движения «Ангелы фронта».

Дорога на Часов Яр периодически подвергается атакам дронов. Преодолевать расстояние нужно быстро. По сторонам от дороги – множество разрушений. Город Попасная целиком лежит в руинах. Не осталось ни одного неповрежденного здания, мирные жители до сих пор не вернулись в свои дома. Да и возвращаться по сути – некуда, тем более сохраняется опасность обстрелов. Сильно пострадал и православный храм. Когда-то здесь служили литургию и молились о мире всего мира. Теперь развалины церкви, иссеченные снарядами и пулями – немое свидетельство ожесточенных боев. Чудом сохранился вот этот образ архистратига небесных сил. Сейчас он вдохновляет наших солдат, которые идут отсюда прямо в бой. На передовой волонтеры пообщались с военнослужащими Архангельского батальона.

- Отражаем атаки противника. Он у нас здесь активно наступает иной раз. Родина сказала защищать и мы защищаем. И понемножку, но верно, мы двигаемся вперед, - рассказал боец с позывным «Абхаз».

- Отслеживаем вражеские дроны, которые летают часто. Поступает информация, что летит «птичка», обнаруживаем, открываем огонь на поражение. Сбить трудно, но стараемся, - поясняет военнослужащий с позывным «Руха».

В самом Часовом Яре обстановка для украинских войск складывается крайне неблагоприятно. Обстрелы нашей артиллерии и атаки дронов приводят к росту потерь и постепенному вытеснению ВСУ из города. И наши бойцы – северяне вносят в это немалый вклад.

- Это единственный именной батальон – Архангельский, с 2022 года мы идем своим боевым путем. Ребята молодцы, все мотивированны, все выполняют свой долг на все 100. Разного возраста приходят люди, и молодежь отличная, и уже солидные люди. У меня в подразделении есть возрастные, 62, 63 года, но они так же стараются выполнять на уровне молодых, не отстают от них, а даже в чем то и фору дают им. Часов Яр возьмем, по другому не может быть! Вперед и только вперед! – уверен заместитель командира Архангельского батальона с позывным «Алтай».

Противник стремится наносить артиллерийские и ракетные удары в глубине наших боевых порядков. Поэтому доставка гуманитарной помощи непосредственно в войсках требует соблюдения правил безопасности. Чаще всего разгрузка происходит в ночное время. На этот раз волонтеры движения «Ангелы фронта» доставили в 200-ю мотострелковую бригаду, в которой служит много жителей Поморья несколько мощных автономных генераторов и рации от Губернаторского центра Архангельской области, а также маскировочные сети и адресные посылки, собранные северянами.

- Спасибо землякам, очень сильно помогают, серьезно, кроме шуток! Огромная благодарность всей Архангельской области, всем кто помогает нам. Если бы не вы было бы очень тяжело, - поблагодарил боец с позывным «Василич».

Ошибаться можно – врать нельзя. Эти слова министра обороны России Андрея Белоусова сейчас как нельзя лучше характеризуют ситуацию на фронте. Правда заключается в том, что наши войска идут вперед, идут к победе. И гвардейцы Архангельского батальона не подведут Россию.



