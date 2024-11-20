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Бойцы миномётной батареи благодарят архангелогородцев за новые рации

Благодаря северянам, участвующем в сборе средств на общий региональный счёт "Всё для Победы!": pobeda.onf.ru/requiremen..., Народный фронт закупил для военнослужащих из Архангельской области новые наборы портативных цифровых радиостанций. 

Оборудование помогает ребятам вести переговоры в зашифрованном диапазоне, оперативно обмениваться данными с сослуживцами, всегда быть на связи со своим подразделением, а также быстрее и лучше выполнять боевые задачи. 

Хотите помочь землякам на передовой? Приходите в штаб Народного фронта, расположенный в здании Федерации профсоюзов на Троицком, 39. Подробнее – по телефону: 8 (8182) 20-02-74.

07 январь 11:30 | : Политика

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